Dansker tjener 12 millioner om dagen: Kapitalfondspartner scorer kæmpe aktiegevinst

Kapitalfonden EQT klarer sig rigtig godt på børsen, og det kan flere danske partnere nyde godt af.

EQT-partner Morten Hummelmose har siden børsnoteringen i Stockholm i september tjent cirka to milliarder kroner svarende til 12 millioner kroner om dagen. Det skriver Børsen.

Dette kan lade sig gøre, fordi EQT AB-aktien er steget med 130 procent – noget, der har fået Morten Hummelmoses ejerandel på 3,2 procent af EQT til at svulme til en værdi af 3,4 milliarder kroner.

Hummelmose og tre andre danske partnere er bundet af en såkaldt lock up-periode, der betyder, at der er retningslinjer for, hvornår de kan realisere gevinsten af EQT AB-aktien. Tidligst tre år efter børsnoteringen må de sælge 25 procent af deres aktier, dernæst 25 procent efter fire år, mens de resterende 50 procent må sælges efter fem år.

Morten Hummelmose ønsker ikke over for Børsen at kommentere udviklingen.

»Hvad, jeg synes, er værd at bemærke, er den historie og den fantastiske udvikling, som EQT har gennemlevet – navnligt igennem de seneste år. Det er resultatet af en succesfuld rejse, som jeg er virkelig stolt af at have været med til som aktionær i EQT AB,« lyder det fra Morten Hummelmose.

Flying Tiger og Top-Toy

Den hovedrige svenske Wallenberg-familie stiftede kapitalfonden EQT Partners i 1994. Fonden er i dag en af Europas største.

Morten Hummelmose kom til EQT i 2006 og blev chef for kapitalfondens danske del i 2011. Her var han blandt andet med til overtage detailkæderne Flying Tiger Copenhagen og Top-Toy, der under stort postyr endte med at gå konkurs i julen 2018.

Fra 2017 og frem har Morten Hummelmose været en del af EQTs kontor i New York.

Danskerne Rikke Kjær Nielsen, Kasper Knokgaard og Mads Ditlevsen, der overtog ledelsen af EQT i Danmark efter Morten Hummelmose i 2017, ejer ligeledes aktier i kapitalfonden. Hvor mange aktier, de ejer, og hvad de har tjent på udviklingen, er imidlertid ikke offentligt.

Morten Hummelmose optrådte i 2019 på Berlingskes liste over de 100 rigeste danskere. Her sneg han sig ind som nummer 99 på listen.