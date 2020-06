Businessoverblik: Nu stiger selv de aktier, der var hårdest ramt af nedturen

Godmorgen og velkommen til en stak friske erhvervsnyheder.

I dag skal vi forbi en historie om dobbeltmoral og høre topledere kritisere regeringens opbakning til EUs sparebande. Men vi begynder med aktiemarkedet.

1

En gruppe C25-aktier er de seneste uger steget voldsomt i kurs, og aktiecomebacket er nu nået til cykliske og konjunkturfølsomme aktier som Rockwool, Pandora, ISS, FLSmidth og Danske Bank, skriver Børsen.

Aktiekurserne på disse aktier er steget mellem 24 pct. og 38 pct. siden 14. maj.

»Det er et tegn på, at investorerne tror, at vi er på vej til at afblæse coronakrisen. Ellers købte man ikke de her aktier. Men det betyder ikke, at de får ret,« siger Michael Friis Jørgensen, chefaktierådgiver i Alm. Brand, til Børsen.

Defensive aktier som Novo Nordisk, Ambu, Genmab og Coloplast var de første til at give aktiemarkedet et comeback, mens de cykliske og konjunkturfølsomme aktier altså indtil for nylig lå fastfrosset.

Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børsmægler, læser udviklingen som en reaktion på, at vi rent økonomisk er gennem det værste.

2

Danmark bør melde sig ud af EUs »sparebande« og acceptere regningen for en genopretningsfond, som især skal hjælpe de hårdt ramte sydeuropæere, lyder det fra danske topchefer i Berlingske.

»Vi vinder langt mere på at læne os helhjertet ind i EU og støtte de her nationer, end det vil koste os,« lyder det fra Grundfos' topchef Mads Nipper.

Indtægterne til Danmarks grønne eksportvirksomheder vil ifølge Nipper langt overstige den regning, Danmark vil få som følge af EU-Kommissionens forslag til en enorm genopretningspakke på 5.600 milliarder kroner.

Og derfor bør statsminister Mette Frederiksen (S) dreje om på hælen og melde os ud af den såkaldte sparebande, lyder det fra Grundfos-topchef Mads Nipper. Men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) hælder opfordringen ned af brættet.

Danmark og tre andre lande siger stadig »nej tak« til den fremlagte model fra EU-Kommissionen, hvor to tredjedele af pengene udbetales som et tilskud til de hårdest ramte lande, hvorefter regningen senere betales tilbage af alle EU-landene.

Sammen med Sverige, Østrig og Holland kræver den lille koalition med øgenavnet »sparebanden«, at der krone for krone skal være tale om lån, som modtagerne altså selv betaler tilbage.

Holdningen møder nu skarp kritik fra flere af landets tungeste topchefer inden for den grønne omstilling.

Også hos verdens største vindmølleproducent, Vestas, mener adm. direktør Henrik Andersen, at Europa står over for en unik mulighed for både at afhjælpe klimakrisen og genoprette den skrantende økonomi.

3

Danske Bank og Nordea støtter virksomheder med fokus på kulkraft med store milliardbeløb, men samtidig bakker storbankerne offentligt op om Parisaftalens mål om at udfase fossile brændstoffer.

Det skriver Finans.dk med henvisning til en kortlægning fra Mellemfolkeligt Samvirke på baggrund af offentligt tilgængelige data fra The Global Coal Exit List, der viser, at de to storbanker har investeret og udlånt 40 mia. kr. i og til virksomheder, der planlægger nye kulprojekter såsom etablering af nye kulkraftværker.

Og det klinger hult, når man spørger Mellemfolkeligt Samvirke.

»Nye kulkraftværker har en levetid på mere end 30 år, og det vil sige, at vi langt, langt ude i fremtiden kommer til at binde os til kul og fossil energi. Det harmonerer slet ikke med Parisaftalen, som lægger op til, at vi skal have skåret dramatisk ned på brugen af kul inden 2030. Det strider bankernes ageren jo direkte imod,« siger Eigil Johannisson, politikmedarbejder fra Mellemfolkeligt Samvirke til Finans.dk.

Både Danske Bank og Nordea erkender, at bankernes screeningprocedure ikke har været grundige nok.

»Der er sagtens mere, vi kunne gøre, og vi kommer også til at gøre mere over tid,« siger Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management.

Her er tre ting, som Nordnets investeringsøkonom Per Hansen

Den Europæiske Centralbank (ECB) holder rentemøde. Efterfølgende er der pressemøde. Investorerne vil lytte godt efter de penge- og vækstmæssige budskaber, som den europæiske centralbank sender.

Bang & Olufsen fik på den ekstraordinære generalforsamling investorernes opbakning til at lave endnu en aktiekapitaludvidelse. De 409 mio. kr., som salget af nye aktier skal indbringe, er hårdt tiltrængte. Spørgsmålet er, om investorerne vælger at tro, at det er den sidste økonomisk håndrækning, som Bang & Olufsen skal have?

Investorerne bliver ved med at ryste nedturen af sig, og aktierne fjerner sig mere og mere fra den afgrund, som truede i marts. Er investorerne for opportune og optimistiske i deres økonomiske forudsigelser?

USA, lukkekurser onsdag:

Dow Jones +2,05 pct.

S&P 500 +1,36 pct.

Nasdaq +0,78 pct.

Asien, indeks torsdag kl. 06.35: